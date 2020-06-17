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Велопатруль для помощи горожанам появится в центре Москвы в конце июня 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В Москве появится велопатруль
Фото: РИА Новости
Велопатруль, который будет помогать велосипедистам, пешеходам и автомобилистам, начнет работать в центре Москвы в конце июня. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.
"В конце июня мы запускаем велопатруль! Он будет работать в центральной части города и помогать велосипедистам, пешеходам и автомобилистам", — говорится в публикации.
Там уточняется, что сотрудники на велосипедах будут помогать попавшим в ДТП, следить за исправностью транспортной инфраструктуры, включая мониторинг состояния велодорожек и велопарковок.
"Патрульные смогут помочь в оформлении Европротокола, оказать первую помощь, а также предоставить инструменты для починки велосипеда. Кроме того, сотрудники велопатруля сможет сообщать о грубых и опасных нарушениях правил парковки с помощью приложения "Помощник Москвы", — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
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