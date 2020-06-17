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На улице Олеко Дундича построят дом по программе реновации 

Mos.ru 1 час назад
На улице Дундича построят дом по программе реновации
Фото: mos.ru. Юлия Иванко
Там уже приступили к демонтажу пятиэтажки по технологии умного сноса.
В районе Фили-Давыдково начался демонтаж дома, освобожденный участок передадут под застройку по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. Работы идут по адресу: улица Олеко Дундича, дом 35, корпус 1.
Ранее жители пятиэтажки переехали в новый дом в том же районе. Они получили квартиры в новостройке, расположенной по адресу: Малая Филевская улица, дом 22.
При демонтаже расселенных по программе реновации домов используют технологию умного сноса. Работы проходят в несколько этапов. Сначала внутри здания демонтируют отдельные элементы, разделяя их по группам (фаянс и керамика, стекло, столярные изделия). Затем с помощью специального экскаватора разбирают железобетонный остов.
Технология умного сноса позволяет сделать процесс демонтажа более щадящим для окружающей среды и сохранить максимальное количество деревьев. С начала реализации программы демонтированы 22 дома.
«В районе Фили-Давыдково в программу реновации включено 119 жилых домов. Для начала реализации программы в районе подобрано 10 стартовых площадок, активно продолжается работа по подбору новых», — добавил Рафик Загрутдинов.
В программу реновации входят 5174 дома. Благодаря ей 350 тысяч московских семей — более миллиона человек — смогут переехать в новые квартиры с отделкой комфорткласса.
Дома строят по индивидуальным проектам, в них устанавливают современные системы отопления, а качественные стройматериалы и современные двухкамерные стеклопакеты в окнах сохраняют тепло. Новостройки оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также пожарной сигнализацией.
Дворы благоустраивают, территорию озеленяют. Рядом с домами строят детские и спортивные площадки, оборудуют широкие тротуары, велодорожки, зоны отдыха. При проектировании кварталов учитывают необходимость строительства дополнительных социальных объектов — школ, детсадов и поликлиник.
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Новости Москвы , Рафик Загрутдинов
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