На улице Дундича построят дом по программе реновации

Там уже приступили к демонтажу пятиэтажки по технологии умного сноса.

В районе Фили-Давыдково начался демонтаж дома, освобожденный участок передадут под застройку по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. Работы идут по адресу: улица Олеко Дундича, дом 35, корпус 1.

Ранее жители пятиэтажки переехали в новый дом в том же районе. Они получили квартиры в новостройке, расположенной по адресу: Малая Филевская улица, дом 22.

При демонтаже расселенных по программе реновации домов используют технологию умного сноса. Работы проходят в несколько этапов. Сначала внутри здания демонтируют отдельные элементы, разделяя их по группам (фаянс и керамика, стекло, столярные изделия). Затем с помощью специального экскаватора разбирают железобетонный остов.

Технология умного сноса позволяет сделать процесс демонтажа более щадящим для окружающей среды и сохранить максимальное количество деревьев. С начала реализации программы демонтированы 22 дома.

«В районе Фили-Давыдково в программу реновации включено 119 жилых домов. Для начала реализации программы в районе подобрано 10 стартовых площадок, активно продолжается работа по подбору новых», — добавил Рафик Загрутдинов.

В программу реновации входят 5174 дома. Благодаря ей 350 тысяч московских семей — более миллиона человек — смогут переехать в новые квартиры с отделкой комфорткласса.

Дома строят по индивидуальным проектам, в них устанавливают современные системы отопления, а качественные стройматериалы и современные двухкамерные стеклопакеты в окнах сохраняют тепло. Новостройки оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также пожарной сигнализацией.

Дворы благоустраивают, территорию озеленяют. Рядом с домами строят детские и спортивные площадки, оборудуют широкие тротуары, велодорожки, зоны отдыха. При проектировании кварталов учитывают необходимость строительства дополнительных социальных объектов — школ, детсадов и поликлиник.