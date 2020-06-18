Москва получила еще сотню электробусов

КАМАЗ поставил ГУП «Мосгортранс» 100 электробусов в соответствии с контрактом, заключенным с перевозчиком в январе 2020 года.

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Согласно договору, еще 100 электробусов КАМАЗ поставит во второй половине 2020 года. Сервисное обслуживание подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет также обеспечит компания.

В общей сложности КАМАЗ передал столичным перевозчикам к настоящему времени 300 элкктробусов, а в конце апреля выполнил контракт на поставку 655 автобусов, сообщает «АВТОСТАТ».