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Москва получила еще сотню электробусов

Вечерняя Москваиещё 5
53 минуты назад
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КАМАЗ поставил ГУП «Мосгортранс» 100 электробусов в соответствии с контрактом, заключенным с перевозчиком в январе 2020 года.
Москва получила еще сотню электробусов
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»Анна Быкова, «Вечерняя Москва»
Согласно договору, еще 100 электробусов КАМАЗ поставит во второй половине 2020 года. Сервисное обслуживание подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет также обеспечит компания.
В общей сложности КАМАЗ передал столичным перевозчикам к настоящему времени 300 элкктробусов, а в конце апреля выполнил контракт на поставку 655 автобусов, сообщает «АВТОСТАТ».
Ранее сообщалось, что электробусы вышли на двадцать восьмой маршрут в Москве.
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