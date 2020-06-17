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Беседки-ротонды в Парке Горького в Москве отреставрируют 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Беседки-ротонды в Парке Горького отреставрируют
Фото: РИА Новости
Реставрацию беседок-ротонд Голицынской больницы на Пушкинской набережной в Парке Горького в Москве завершат до конца сентября 2020 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Мосгорнаследия.
"Реставрация знаменитых беседок-ротонд Голицынской больницы на Пушкинской набережной, одного из главных символов Парка Горького, продолжилась. Специалисты приступили к восстановлению исторического облика беседок. Завершить работы и открыть их для гостей парка планируется до конца сентября", — говорится в сообщении.
По словам руководителя столичного культурного наследия, до реставрации ротонды находились в плачевном состоянии. Белокаменная кладка колонн во многих местах разрушилась, покрывшись сколами и трещинами.
"Особенно сильно износилась кровля беседок: деревянные стропила и мауэрлаты сгнили, металлическая часть куполов тоже требовала замены. На первом этапе специалисты усилили и отреставрировали фундамент беседок-ротонд. Потом полностью перебрали и отшлифовали белый камень колонн, заменив их металлические сердечники. Это были самые масштабные и длительные работы. После чего отреставрировали белокаменный антаблемент. Теперь реставраторам предстоит завершить восстановление деревянных конструкций кровли и куполов", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.
Он добавил, что ротонды Голицынской больницы входят в число объектов культурного наследия федерального значения. Поэтому все реставрационные работы проводятся по согласованному с Мосгорнаследием проекту и под контролем специалистов департамента.
Масштабное воссоздание исторических объектов на территории Парка Горького продолжается уже несколько лет. Так, в 2018 году в парке завершилась реставрация циркумференций — двух боковых крыльев главного входа. С 1950-х годов здесь находились кассовые павильоны. Во время работ, которые длились два года, специалисты восстановили фасады, а также интерьеры циркумференций. Шесть из 42 кассовых окон остались открытыми, их украшают вывески "Касса".
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Новости Москвы , Алексей Емельянов
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