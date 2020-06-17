Беседки-ротонды в Парке Горького отреставрируют

Реставрацию беседок-ротонд Голицынской больницы на Пушкинской набережной в Парке Горького в Москве завершат до конца сентября 2020 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Реставрация знаменитых беседок-ротонд Голицынской больницы на Пушкинской набережной, одного из главных символов Парка Горького, продолжилась. Специалисты приступили к восстановлению исторического облика беседок. Завершить работы и открыть их для гостей парка планируется до конца сентября", — говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного культурного наследия, до реставрации ротонды находились в плачевном состоянии. Белокаменная кладка колонн во многих местах разрушилась, покрывшись сколами и трещинами.

"Особенно сильно износилась кровля беседок: деревянные стропила и мауэрлаты сгнили, металлическая часть куполов тоже требовала замены. На первом этапе специалисты усилили и отреставрировали фундамент беседок-ротонд. Потом полностью перебрали и отшлифовали белый камень колонн, заменив их металлические сердечники. Это были самые масштабные и длительные работы. После чего отреставрировали белокаменный антаблемент. Теперь реставраторам предстоит завершить восстановление деревянных конструкций кровли и куполов", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

Он добавил, что ротонды Голицынской больницы входят в число объектов культурного наследия федерального значения. Поэтому все реставрационные работы проводятся по согласованному с Мосгорнаследием проекту и под контролем специалистов департамента.

Масштабное воссоздание исторических объектов на территории Парка Горького продолжается уже несколько лет. Так, в 2018 году в парке завершилась реставрация циркумференций — двух боковых крыльев главного входа. С 1950-х годов здесь находились кассовые павильоны. Во время работ, которые длились два года, специалисты восстановили фасады, а также интерьеры циркумференций. Шесть из 42 кассовых окон остались открытыми, их украшают вывески "Касса".