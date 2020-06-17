Как узнать график отключения горячей воды 

Москвичи могут воспользоваться различными сервисами и мобильными приложениями или обратиться в единую справочную службу Правительства Москвы

В столице составлен график сезонного отключения горячей воды. Узнать его можно на портале mos.ru, а также с помощью сервиса «МОЭК. Онлайн» и мобильных приложений.

«Ознакомиться со сроками отключения горячей воды в удобном онлайн-формате также можно при помощи специального сервиса в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Пользователям достаточно ввести адрес интересующего жилого дома, а сервис отобразит конкретные дату и время отсутствия горячей воды в нем. Получить эту информацию жители также могут при помощи голосового помощника в единой справочной службе Правительства Москвы», — рассказали в столичном Департаменте информационных технологий.

В приложении «Госуслуги Москвы» график отключения воды размещен в каталоге услуг в разделе «Отключение горячей воды». Здесь нужно указать адрес и номер квартиры. Ввести их можно как в самом разделе в процессе получения услуги, так и заранее в профиле пользователя. Если эти сведения уже указаны в личном кабинете на mos.ru, данные синхронизируются автоматически. После этого отобразится временной период отсутствия горячей воды.

Кроме того, пользователи могут подписаться на уведомления, которые напомнят о предстоящем отключении горячего водоснабжения за три дня. Для этого на главной странице или в каталоге услуг приложения потребуется кликнуть на значок в виде колокольчика вверху экрана, перейти в «Подписки», а затем в «Настройки». В этом разделе нужно найти тему «Уведомления», затем перейти в «Коммунальные», а потом выбрать «Отключение горячей воды». Горожане могут отметить удобный для себя способ получения оповещения в виде пуш-уведомления или по электронной почте.

В приложении «Моя Москва» сервис доступен в разделе «Мой дом». Открывая его, пользователь запускает чат-бот. В перечне функций нужно выбрать «Отключение горячей воды». После этого чат-бот предложит ввести адрес нужного дома, а затем отобразит на экране дату и время отключения горячей воды. Здесь также можно добавить напоминание о предстоящем отключении в календарь смартфона.

Голосовой помощник подскажет

Помощь москвичам окажет и голосовой помощник единой справочной службы Правительства Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77. Во время звонка достаточно задать роботу-оператору вопрос в свободной форме. Голосовой помощник уточнит адрес, по которому требуется получить сведения, и после этого сообщит период, в который будет отключена горячая вода.

Также эту информацию можно будет получить на горячей линии по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды по телефону: +7 (495) 539-25-25. Для этого нужно назвать код плательщика и номер квартиры. После этого робот сообщит даты отключения.

График отключения скорректировали в связи с эпидемиологической ситуацией и режимом повышенной готовности. В рамках подготовки к следующему отопительному сезону до 1 сентября к пуску тепла будут готовы школы, детские сады и больницы, а до 15 сентября — жилые дома и другие здания.