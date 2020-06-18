Третьяковка разработала спецмаршруты по выставкам

Третьяковская галерея подготовила для своих гостей специальные маршруты с учетом рекомендаций Роспотребнадзора . Об этом рассказала заместитель гендиректора по развитию учреждения Татьяна Мрдуляш , передает Агентство "Москва".

"Будет нанесена специальная навигация, будут планы и таблички, которые помогут посетителям сориентироваться в пространствах. Этот маршрут не совсем обязателен, если вы хотите вернуться или посмотреть произведение, которое вы уже видели, то можно вернуться", — объяснила Мрдуляш. По ее словам, в соответствии с рекомендациями надзорного ведомства вход и выход должны находиться в разных местах.

Заместитель генерального директора по развитию Третьяковки отметила, что внутри обеспечат социальное дистанцирование между людьми, пришедшими ознакомиться с экспозициями. Кроме того, работники галереи будут надевать прозрачные экраны для лица, маски, а также перчатки.

Так, Третьяковка планирует осенью предоставить в онлайн-формате коллекцию музея. "Очень серьезный проект, о котором мы объявим в сентябре, — присутствие коллекции Третьяковской галереи онлайн", — ранее сказала директор музея Зельфира Трегулова

С 16 июня в городе возобновили работу культурные учреждения, в том числе музеи. Ранее Сергей Собянин отменил режим самоизоляции и график пропусков. "Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни", — сообщал мэр столицы.

Помимо того, в управлении Роспотребнадзора по Москве рассказали о новом режиме работы музеев. Рекомендовано разделить коллектив по принципу цеховой работы, работы посменно, исключающему необходимость контактов между сотрудниками коллектива.