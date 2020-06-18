Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Третьяковка разработала специальные маршруты по выставкам 

Москва24 и ещё 5 1 час назад
Третьяковка разработала спецмаршруты по выставкам
Фото: m24.ru
Третьяковская галерея подготовила для своих гостей специальные маршруты с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом рассказала заместитель гендиректора по развитию учреждения Татьяна Мрдуляш, передает Агентство "Москва".
"Будет нанесена специальная навигация, будут планы и таблички, которые помогут посетителям сориентироваться в пространствах. Этот маршрут не совсем обязателен, если вы хотите вернуться или посмотреть произведение, которое вы уже видели, то можно вернуться", — объяснила Мрдуляш. По ее словам, в соответствии с рекомендациями надзорного ведомства вход и выход должны находиться в разных местах.
Заместитель генерального директора по развитию Третьяковки отметила, что внутри обеспечат социальное дистанцирование между людьми, пришедшими ознакомиться с экспозициями. Кроме того, работники галереи будут надевать прозрачные экраны для лица, маски, а также перчатки.
Так, Третьяковка планирует осенью предоставить в онлайн-формате коллекцию музея. "Очень серьезный проект, о котором мы объявим в сентябре, — присутствие коллекции Третьяковской галереи онлайн", — ранее сказала директор музея Зельфира Трегулова.
С 16 июня в городе возобновили работу культурные учреждения, в том числе музеи. Ранее Сергей Собянин отменил режим самоизоляции и график пропусков. "Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни", — сообщал мэр столицы.
Помимо того, в управлении Роспотребнадзора по Москве рассказали о новом режиме работы музеев. Рекомендовано разделить коллектив по принципу цеховой работы, работы посменно, исключающему необходимость контактов между сотрудниками коллектива.
Видео дня. Филипп Киркоров отреагировал на угрозы десантников
Москва24: последние новости
Синоптики прогнозируют до 32 градусов жары в Москве Синоптики прогнозируют до 32 градусов жары в Москве На mos.ru появился новый онлайн-сервис На mos.ru появился новый онлайн-сервис Пионы расцвели на ВДНХ Пионы расцвели на ВДНХ
Комментарии
Новости Москвы , Общество , Зельфира Трегулова , Сергей Собянин , Татьяна Мрдуляш , Роспотребнадзор , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Медведев предупредил о войне
Медведев предупредил о войне
Собчак прилюдно отнесла Рудковскую к проституткам
Собчак прилюдно отнесла Рудковскую к проституткам
«Придется штурмовать»: ФСБ пришла в захваченный монастырь
«Придется штурмовать»: ФСБ пришла в захваченный монастырь
Видео
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
00:13
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
Происшествия
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
00:37
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
Происшествия
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
00:47
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
00:46
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
Армия
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
07:32
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
Армия
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
03:21
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
Армия Войска
Опубликовано видео протестов в Дагестане
07:37
Опубликовано видео протестов в Дагестане
Происшествия
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
01:29
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
Происшествия
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
01:28
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
Шоу-бизнес
Боевые пуски новых ракет Украины показали на видео
00:46
Боевые пуски новых ракет Украины показали на видео
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение