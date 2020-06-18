Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москву накроет небывалая жара 

Артём Кульша и ещё 13 44 минуты назад
Москву накроет небывалая жара
Фото: РИА Новости
Температура воздуха в Московском регионе может достичь сегодня +32 градусов. Таков прогноз Гидрометцентра России.
Согласно ему, максимальная температура днем 18 июня в Москве составит +30…+32 градуса, в Московской области — +27…+32 градуса. На территории всего региона будет наблюдаться переменная облачность, в Подмосковье местами выпадет кратковременный дождь, местами пройдет гроза.
Ветер будет южным и юго-восточным, его скорость составит 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду во время грозы. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
В ночь на пятницу температура в Москве составит +16…+18 градусов, в Московской области — +13…+18 градусов, облачность будет переменной, осадков преимущественно не будет, давление не изменится, восточный ветер будет дуть со скоростью два-семь метров в секунду.
В пятницу в столице ожидается +27…+29 градусов, в Подмосковье — +24…+29 градусов, переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, давление в 750 миллиметров ртутного столба, юго-восточный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду при грозе.
Видео дня. Филипп Киркоров отреагировал на угрозы десантников
Комментарии
Новости Москвы , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Сын Ефремова обратился к семье погибшего в ДТП
Сын Ефремова обратился к семье погибшего в ДТП
Игнорирование поста США силами РФ попало на видео
Игнорирование поста США силами РФ попало на видео
Володин рассказал о России после Путина
Володин рассказал о России после Путина
Видео
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
00:46
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
Армия
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
07:32
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
Армия
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
03:21
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
Армия Войска
Опубликовано видео протестов в Дагестане
07:37
Опубликовано видео протестов в Дагестане
Происшествия
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
01:29
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
Происшествия
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
01:28
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
Шоу-бизнес
Боевые пуски новых ракет Украины показали на видео
00:46
Боевые пуски новых ракет Украины показали на видео
Армия В мире
Игнорирование поста США силами РФ попало на видео
00:32
Игнорирование поста США силами РФ попало на видео
Армия
Парадную тренировку летчиков ЦВО показали на видео
03:21
Парадную тренировку летчиков ЦВО показали на видео
Армия
Появилось видео взрыва здания в КНДР
00:32
Появилось видео взрыва здания в КНДР
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение