Москву накроет небывалая жара 

Температура воздуха в Московском регионе может достичь сегодня +32 градусов. Таков прогноз Гидрометцентра России

Согласно ему, максимальная температура днем 18 июня в Москве составит +30…+32 градуса, в Московской области — +27…+32 градуса. На территории всего региона будет наблюдаться переменная облачность, в Подмосковье местами выпадет кратковременный дождь, местами пройдет гроза.

Ветер будет южным и юго-восточным, его скорость составит 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду во время грозы. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

В ночь на пятницу температура в Москве составит +16…+18 градусов, в Московской области — +13…+18 градусов, облачность будет переменной, осадков преимущественно не будет, давление не изменится, восточный ветер будет дуть со скоростью два-семь метров в секунду.

В пятницу в столице ожидается +27…+29 градусов, в Подмосковье — +24…+29 градусов, переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, давление в 750 миллиметров ртутного столба, юго-восточный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду при грозе.