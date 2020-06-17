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В Москве появились новые прогулочные маршруты на ВДНХ 

ТАСС и ещё 8 59 минут назад
Новые прогулочные маршруты появились на ВДНХ
Фото: РИА Новости
Новые прогулочные маршруты к летнему сезону разработали на ВДНХ. Они позволяют полюбоваться цветущими аллеями и ландшафтным парком, об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
"ВДНХ — не только знаменитый архитектурный, но еще и парковый ансамбль. Лето, когда все в цвету, — лучшая пора, чтобы пройтись по Центральной аллее, Ландшафтному парку, вдоль Каменских прудов или по парку Останкино. Здесь всегда можно найти подходящий маршрут для прогулок и пробежек, поездок на велосипедах и роликах. А специально к этому сезону сотрудники выставки подготовили для посетителей три новых тематических маршрута", — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
Теперь гости ВДНХ могут пройтись по тенистым аллеям и увидеть цветущие клумбы, выбрав маршрут "ВДНХ в цветах". Он проходит по Центральной аллее, скверам Юннатов и Латвийскому, Мичуринскому саду и Ландшафтному парку, а заканчивается в Минском сквере. Во время прогулки гостям встретятся живописные цветочные композиции, высаженные ландшафтными дизайнерами, несколько цветников под общим названием "Большая картина полей". Помимо того, можно заглянуть в Сирингарий и Сад пяти чувств.
"Любителям делать эффектные селфи и снимать прекрасные виды понравится маршрут "За вдохновением". Прогулка займет не более получаса, но за это время посетители увидят самые яркие достопримечательности ВДНХ и смогут сфотографироваться на их фоне. Это фонтан "Дружба народов", аллея Космонавтов, площадь Промышленности, где установлен макет ракеты-носителя "Восток", а также цветники "Большая картина полей", говорится в сообщении.
Кроме того, специально к летнему сезону были обновлены два прогулочных маршрута, которые пользовались большой популярностью у москвичей в прошлом году. Один из них — "Прогулка в тишине" — позволит отдохнуть в скверах Юннатов и Латвийском, полюбоваться Дубовой рощей, Садовым прудом и пройтись по уникальной воздушной экотропе длиной 474 м, которая проходит через старинную Шереметьевскую дубраву.
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Новости Москвы , Наталья Сергунина
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