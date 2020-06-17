Пробки в Москве достигли девяти баллов

Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в среду достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам города медленнее из-за перекрытий в связи с репетицией парада Победы на Красной площади.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным на 18:35 мск, движение затруднено почти по всей длине Садового кольца, бульварам и Третьему транспортному кольцу, по Москворецкой и Софийской набережным. Скорость автомобильного потока снижена на Большой Никитской улице, Новом Арбате, улицам Воздвиженка, Мясницкая, Долгоруковская, Ботаническая, проспекте Мира, шоссе Этузиастов, Ленинском, Ленинградском, и Волоколамском проспектах, нескольких других вылетных магистралях, на западе, северо-востоке, востоке и юго-востоке МКАД.

17 июня более 14 тыс. военнослужащих и свыше 230 единиц техники принимают участие в среду в первой ночной совместной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве. Репетиция традиционно начнется в 22:00 мск.

Перекрытия улиц

Движение автотранспорта в Москве ограничивается в среду, 17 июня, а также будет ограничено 18, 20 и 24 июня.

На пути следования колонны из временного парка на улице Нижние Мневники 17 и 18 июня с 17:30 до 20:00 блокируется движение по следующим участкам улиц: улица Крылатская от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники; улица Нижние Мневники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону ултцы Мневники; Карамышевский мост в сторону улицы Мневники; улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники; проспект Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения.

Кроме этого, 17-18 июня с 17:30 до окончания мероприятия и 20 июня с 5:30 также до окончания мероприятия перекроют участки улиц: Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая; 1-я Тверская-Ямская от улица Большой Садовой до улицы Гашека; Оружейный переулок от дома 3 строение 1 до улицы Тверская; Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская; Охотный ряд; Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка; Новая и Старая площади; Китайгородский проезд. Набережные: Москворецкая, Кремлевская, Котельническая, Подгорская, Гончарная набережная от Гончарного проезда; Большой Москворецкий мост.

Отмечается, что ограничения будут сняты по мере прохождения колонны. ЦОДД также обращает внимание водителей, что в период с 00:01 17 июня до 13:00 20 июня и с 00:01 23 июня до 13:00 24 июня на улице Красная Пресня, Новинском бульваре, улице Садовая-Кудринская и Большая Садовая будет запрещена парковка.