Москвичка спасает пострадавших синиц и стрижей 

С начала лета у москвички Алены Родионовой стали жить 70 птиц. Женщина работает водителем, а в свободное время выхаживает пострадавших птах. «Вечерняя Москва» пообщалась с ней и узнала, как она стала зооволонтером.

История этого современного доктора Айболита началась шесть лет назад. 37-летняя Алена Родионова ехала в машине, как вдруг перед собой на проезжей части увидела крохотный мечущийся комочек. Оказался стриж со сломанным крылом. Женщине стало так жаль беднягу, что она забрала его домой и в интернете узнала, как ухаживать за птицей. Позже написала об этом в социальных сетях.

— Через две недели люди, которые читали мои посты, сообщили, что подобрали раненую синичку. Потом ко мне «приехал» скворец… Я потихоньку обрастала знакомствами с орнитологами и людьми, которые помогают птицам, и училась ухаживать за разными пернатыми, — рассказала женщина «ВМ». — Сейчас есть синицы, ласточки, воробьи, голуби. Всего около 70 птиц.

Все это большое семейство обитает в однокомнатной квартире, но, признается Алена Родионова, соседи не жалуются. Многие — ее ровесники и знают женщину с детства. Она уже тогда проявляла интерес к животным и держала у себя кошек, собак, хомячков и недиких птиц. Теперь почти каждый день ей звонят знакомые и спрашивают, что делать с выпавшими из гнезда или просто пострадавшими птицами.

— Я узнаю подробности случившегося и тогда советую, что делать дальше: оставить на месте, привезти ко мне или обратиться в специализированные центры по уходу за птицами. Иногда и сама их подбираю, — объяснила Алена. — Например, два месяца назад был настолько сильный ветер, что один голубь врезался в жилой дом. Отнесла его к врачу-орнитологу — оказалась черепно-мозговая травма, сильно отек глазик. Птицу спасти удалось, но зрение она частично потеряла.

В среднем птахи живут у Алены до полного выздоровления около трех недель. Дальше, если это голубь или стриж, которым не требуется адаптация, волонтер выпускает их в поле. А вот остальным нужно время привыкнуть к полету в природе. Их Алена отправляет в Центр реабилитации диких птиц. Там специалисты помещают пернатых в открытый вольер, подкармливают, и те постепенно привыкают к воле и улетают навсегда.

КСТАТИ

Не стоит трогать выпавшего из гнезда птенца, если ему не грозит опасность и визуально нет повреждений. Он может оказаться слеткой, то есть птицей, которая недавно покинула гнездо, но еще не умеет хорошо летать и самостоятельно добывать пищу. Такие находятся близко к гнезду, перемещаясь по земле, и учатся летать. А родители в это время продолжают приносить им пищу.