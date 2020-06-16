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В Москве за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом 

ТАСС 55 минут назад
В Москве за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом
Фото: ТАСС
Еще 48 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — проинформировали в штабе.
Всего в столице умерли 3 434 человека, у которых был подтвержден коронавирус.
"Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих — вызовите врача на дом", — заключили в штабе.
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