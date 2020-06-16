В Москве за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом 

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Еще 48 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.

Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — проинформировали в штабе.

Всего в столице умерли 3 434 человека, у которых был подтвержден коронавирус.