Собянин рассказал о новых отменах ограничений 

Оставшиеся в Москве ограничения по коронавирусу не будут сняты раньше середины июля. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями сферы общественного питания города, передает ТАСС.

«Я думаю, что мы раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас», — заявил он.

Как сообщал «Рамблер», введенные в городе ограничения начали постепенно ослаблять в середине мая, когда было возобновлено строительство и работа промышленных предприятий. С 1 июня в Москве открылись парки для прогулок, магазины непродовольственных товаров, заработала часть сферы услуг. 9 июня в столице отменили режим самоизоляции и электронные пропуска. Сегодня, 16 июня, открылись библиотеки, риелторские компании, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, музеи, выставочные залы и зоопарки, летние веранды. 23 июня должны заработать стационарные заведения общественного питания, фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, детские сады.

При этом по-прежнему под запретом остается работа театров и кинотеатров, а также проведение массовых мероприятий. Ношение масок и перчаток в общественных местах является обязательным.