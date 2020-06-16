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Собянин рассказал о новых отменах ограничений 

Вероника Полынина 6 минут назад
Оставшиеся в Москве ограничения по коронавирусу не будут сняты раньше середины июля. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями сферы общественного питания города, передает ТАСС.
«Я думаю, что мы раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас», — заявил он.
Как сообщал «Рамблер», введенные в городе ограничения начали постепенно ослаблять в середине мая, когда было возобновлено строительство и работа промышленных предприятий. С 1 июня в Москве открылись парки для прогулок, магазины непродовольственных товаров, заработала часть сферы услуг. 9 июня в столице отменили режим самоизоляции и электронные пропуска. Сегодня, 16 июня, открылись библиотеки, риелторские компании, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, музеи, выставочные залы и зоопарки, летние веранды. 23 июня должны заработать стационарные заведения общественного питания, фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, детские сады.
При этом по-прежнему под запретом остается работа театров и кинотеатров, а также проведение массовых мероприятий. Ношение масок и перчаток в общественных местах является обязательным.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , ИТАР-ТАСС
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