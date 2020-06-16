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Москвичам спрогнозировали больше пробок летом 

Мослента 1 час назад
Москвичам спрогнозировали больше пробок летом
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Москвичей этим летом ждет большее число пробок, чем год назад. Такой прогноз во вторник, 16 июня, сделали в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, передает «Комсомольская правда».
По словам экспертов, количество автомобилей на дорогах столицы постепенно растет после снятия ограничительных мер, введенных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, явление отчасти связано и с закрытыми границами — в это же время в 2019-м многие москвичи выезжали на курорты в другие страны. Однако сейчас свободное от работы время можно провести исключительно в пределах России.
В данный момент Москва является приоритетом для туристических поездок, в связи с чем из регионов приезжают машины, автотрафик усугубляется. По мнению экспертов, по этой причине автомобилей станет этим летом особенно много.
По прогнозам ЦОДД, вечером в Москве ожидаются пробки около 7-8 баллов. В ведомстве отметили также, что утром в понедельник было на один процент больше машин, чем в 2019-м. Уточняется, что прирост составил 30 тысяч автомобилей.
В пресс-службе «Московского паркинга» рассказали, что статистика парковочных сессий за минувшую неделю приблизилась к показателям прошлого года. Горожане парковали машины в 16 раз больше, чем в начале июня, но пока все равно на 20 процентов меньше, чем в это же время в 2019-м. Уточняется также, что со времени ограничительных мер в Москве сократилось число парковочных сессий на закрытых территориях со шлагбаумами на 54 процента.
10 июня сообщалось, что впервые после отмены режима самоизоляции зафиксированы девятибалльные пробки в Москве. Дороги в основном были загружены в центре столицы — почти по всей длине Садового и Третьего транспортного кольца, по Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Софийской, Дербеневской и другим набережным.
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Новости Москвы , Комсомольская правда
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