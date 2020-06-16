В Москве дроны проследят за верандами кафе

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Москве планируют использовать дроны, чтобы отслеживать нарушения размещения летних веранд кафе. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

С помощью дронов московские власти будут следить за соблюдением социальной дистанции при расстановке столов на улице около кафе и ресторанов. Также будут отслеживать нарушения размещения самих веранд.

В пресс-службе отметили, что дроны не будут выявлять нарушения масочно-перчаточного режима, так как они предназначены «исключительно для контроля законности размещения летних веранд».

Напомним, 16 июня был снят ряд ограничений, ранее введенных для предотвращения распространения коронавируса. На 23 июня запланирован очередной этап снятия ограничений.