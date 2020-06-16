Коптеры начнут следить за москвичами 

Дроны будут помогать контролировать наличие масок у работников и соблюдение социальной дистанции на летних верандах в Москве . Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госинспекции по недвижимости.

Кроме того, контроль будет осуществляться с помощью камер видеонаблюдения. «Дроны и камеры позволяют выявлять нарушения масочно-перчаточного режима, социальной дистанции, в том числе на открывшихся сегодня верандах. А уполномоченные органы вправе использовать данные с этих камер. Протоколы за нарушение масочно-перчаточного режима оформляют сотрудники полиции и ОАТИ (Объединения административно-технических инспекций города Москвы)», — заявили в пресс-службе.

У посетителей на летних верандах будут проверять наличие средств индивидуальной защиты при передвижении между столиками и у работников при обслуживании. Кроме того, будут проводиться измерения температуры сотрудников, а также соблюдение социальной дистанции всех присутствующих на верандах.

Ранее сообщалось, что в столице во вторник, 16 июня, открылась треть летних веранд, оставшиеся готовятся к работе.

В начале мая в Москве был введен масочный режим, согласно которому горожане должны носить маски и перчатки во всех общественных местах.