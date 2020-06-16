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Пассажиропоток на МЦД 15 июня вырос за неделю на 25% 

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Пассажиропоток на МЦД 15 июня вырос за неделю на 25%
Фото: Москва меняется
Пассажиропоток на МЦД 15 июня вырос за неделю на 25%. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«В понедельник, 15 июня, на Московских центральных диаметрах пассажиры совершили более 275 тыс. поездок, что на 24,5% больше, чем неделю назад. Основные факторы роста пассажиропотока — отмена режима самоизоляции и поэтапное снятие ограничений в Москве и Московской области», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 15 июня по МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» пассажиры совершили 130,2 тыс. поездок, а по МЦД-2 «Курско-Рижский» — 144,7 тыс. поездок. В целом рост пассажиропотока за первый рабочий понедельник, после выхода из режима самоизоляции, составил 24,5% по отношению к 8 июня.
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