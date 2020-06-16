Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россию ждет аномальная жара 

Артём Кульша и ещё 8 1 час назад
Россию ждет аномальная жара
Фото: РИА Новости
Погода в ближайшие дни будет аномально жаркой в ряде регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).
17-20 июня на большей части территории Центрального федерального округа ожидается превышение средней суточной температуры воздуха на пять-семь градусов. На юге округа она может достичь +33…+35 градусов.
В некоторых субъектах Северо-Западного федерального округа ожидается превышение нормы на пять-девять градусов, например, в Калининградской, Ленинградской (+25…+30 градусов в обеих), Новгородской и Псковской областях (+26…+32 градусов в обеих).
17-21 июня на юге Приволжского федерального округа будет +25…+30 градусов, а в Саратовской области — +28…+33 градуса (выше нормы на пять-шесть градусов).
На юге европейской территории России будет аномально жарко 17-22 июня: +30…+37 градусов — в Волгоградской области, +35…+40 градусов — в Калмыкии и Астраханской области (выше нормы на шесть-семь градусов), +28…+35 градусов — в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях (выше нормы на пять-семь градусов), +29…+34 градусов — в республиках Северного Кавказа (выше нормы на четыре-шесть градусов).
В центральных и северо-восточных районах Якутии 17-21 июня будет на 12-16 градусов выше нормы, а именно +22…+28 градусов.
Видео дня. Бассейн в прицепе: блогер устроил заезд по городу
Комментарии
Новости Москвы , Общество , Погода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Портленде снесли памятник третьему президенту США
В Портленде снесли памятник третьему президенту США
Ветер свалил свыше 40 деревьев в Москве за сутки
Ветер свалил свыше 40 деревьев в Москве за сутки
В Североморске разоблачили готовящего взрыв террориста
В Североморске разоблачили готовящего взрыв террориста
Опровергнут миф о предназначении Великой Китайской стены
Опровергнут миф о предназначении Великой Китайской стены
Историка Соколова спросили о признании вины в убийстве
Историка Соколова спросили о признании вины в убийстве
Видео
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
00:48
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
00:23
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
00:58
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
00:37
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
В мире Происшествия
Уснувшая в кроватке пьяная воспитательница детсада попала на видео
01:10
Уснувшая в кроватке пьяная воспитательница детсада попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео заявлений избившей в лифте внучку бабушки
00:43
Опубликовано видео заявлений избившей в лифте внучку бабушки
Происшествия
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
00:37
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
00:50
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
Армия
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
02:31
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
01:12
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение