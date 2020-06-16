Россию ждет аномальная жара 

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Погода в ближайшие дни будет аномально жаркой в ряде регионов России . Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

17-20 июня на большей части территории Центрального федерального округа ожидается превышение средней суточной температуры воздуха на пять-семь градусов. На юге округа она может достичь +33…+35 градусов.

В некоторых субъектах Северо-Западного федерального округа ожидается превышение нормы на пять-девять градусов, например, в Калининградской, Ленинградской (+25…+30 градусов в обеих), Новгородской и Псковской областях (+26…+32 градусов в обеих).

17-21 июня на юге Приволжского федерального округа будет +25…+30 градусов, а в Саратовской области — +28…+33 градуса (выше нормы на пять-шесть градусов).

На юге европейской территории России будет аномально жарко 17-22 июня: +30…+37 градусов — в Волгоградской области, +35…+40 градусов — в Калмыкии и Астраханской области (выше нормы на шесть-семь градусов), +28…+35 градусов — в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях (выше нормы на пять-семь градусов), +29…+34 градусов — в республиках Северного Кавказа (выше нормы на четыре-шесть градусов).

В центральных и северо-восточных районах Якутии 17-21 июня будет на 12-16 градусов выше нормы, а именно +22…+28 градусов.