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Москвичей могут заставить работать с 6 утра 

Русская Планета 3 часа назад
Москвичей могут заставить работать с 6 утра
Фото: РИА Новости
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил об инициативе столичных властей предложить работодателям изменить начало рабочего дня и начинать работу с 6 до 12 часов утра, сообщает «Московский комсомолец».
Предложенная мера призвана способствовать улучшению соблюдения социальной дистанции при перемещении на общественном транспорте. Некоторые сотрудники смогут приступить к выполнению должностных обязанностей в 6 или 7 утра, а заканчивать, соответственно, в 15 — 16 часов дня. Заместитель мэра, по обычаю, принятому представителями российских государственных органов, сослался на позитивный зарубежный опыт.
В этом случае эталоном и примером для работающих москвичей должны послужить Германия и Канада, в который существует возможность начала рабочего дня ранним утром.
Помимо эксперимента с изменением начала рабочего дня власти Москвы предлагают снизить стоимость проезда в метро в пределах одной ветки. Повлечет ли это впоследствии повышение стоимости проезда и ввод платы за пересадку, с появлением ккп и охраны на пересадочных станциях, не сообщается.
Ранее сообщалось, что Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии сезона столичных фонтанов.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Московский комсомолец
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