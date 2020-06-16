Москвичей могут заставить работать с 6 утра 

Предложенная мера призвана способствовать улучшению соблюдения социальной дистанции при перемещении на общественном транспорте. Некоторые сотрудники смогут приступить к выполнению должностных обязанностей в 6 или 7 утра, а заканчивать, соответственно, в 15 — 16 часов дня. Заместитель мэра, по обычаю, принятому представителями российских государственных органов, сослался на позитивный зарубежный опыт.

В этом случае эталоном и примером для работающих москвичей должны послужить Германия и Канада, в который существует возможность начала рабочего дня ранним утром.

Помимо эксперимента с изменением начала рабочего дня власти Москвы предлагают снизить стоимость проезда в метро в пределах одной ветки. Повлечет ли это впоследствии повышение стоимости проезда и ввод платы за пересадку, с появлением ккп и охраны на пересадочных станциях, не сообщается.