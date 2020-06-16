Осенью на одной из линий метро снизят стоимость проезда

Стоимость проезда вне утреннего часа пик планируют снизить на одной из линий московской подземки. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по транспорту Максим Ликсутов.

При этом такое решение, возможно, будет распространено и на других ветки столичного метрополитена.

Подобные новшества могут распределить поток пассажиров Московского метрополитена. По словам Ликсутова, если результат позволит перераспределить нагрузку, то будет обсуждаться распространение этой практики на ряд других сильно загруженных перегонов.