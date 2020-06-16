«Москоллектор» перешел в штатный режим работы 

"Москоллектор" с 15 июня перешел в штатный режим работы, сообщила пресс-служба предприятия.
"Предприятие непосредственно задействовано в жизнеобеспечении города, поэтому с 12 мая ГУП "Москоллектор" уже начал поэтапное возвращение сотрудников в офисы при условии отрицательного теста на коронавирус. С 15 июня предприятие начинает работать в штатном режиме, соблюдая все рекомендации органов здравоохранения", — говорится в сообщении учреждения.
"Москоллектор" — специализированное предприятие топливно-энергетического хозяйства Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов.