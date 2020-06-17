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Более 128 тысяч человек вылечили от коронавируса в Москве 

Mos.ru и ещё 20 1 час назад
Более 128 тысяч человек вылечили от коронавируса в Москве
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин
Выздоровевшие могут стать донорами плазмы крови, а также социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от COVID-19 дома.
За последние сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечили еще 2271 человека. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения справился с болезнью еще 2271 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 128 385», — рассказала она. Все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, при выписке получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Пройти тестирование на наличие антител к COVID-19 сейчас может любой желающий. Сделать тест можно в 30 поликлиниках по предварительной записи. Результаты будут доступны в электронной медицинской карте.
В связи с улучшением эпидемиологической ситуации Правительство Москвы проводит поэтапное снятие ограничений, введенных в марте — апреле. К работе в полном объеме вернулись промышленные и строительные предприятия, магазины непродовольственных товаров. С 9 июня в Москве полностью отменили режим самоизоляции и пропускной режим. Приступили к работе парикмахерские, салоны красоты, фотоателье и агентства по трудоустройству. Отменены ограничения на работу каршеринга. К обычной деятельности вернулись общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции.
С 16 июня открылись летние веранды ресторанов и кафе, вернулись к оказанию плановой помощи стоматологические клиники. Также возобновили работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Для посетителей вновь открываются музеи и выставочные залы.
Если эпидемиологическая ситуация продолжит улучшаться, то к следующему этапу смягчения ограничений планируется перейти уже 23 июня.
Узнать больше о профилактике коронавируса и методах борьбы с заболеванием можно по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), а также в спецпроекте mos.ru.
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Новости Москвы , Общество , Правительство Москвы , Mos.ru
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