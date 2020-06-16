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В Москве возобновили работу центры услуг для бизнеса 

ТАСС и ещё 1 54 минуты назад
Центры услуг для бизнеса возобновили работу
Фото: ГБУ "Малый бизнес Москвы"
ГБУ "Малый бизнес Москвы" с 16 июня возобновляет работу 11 центров услуг для бизнеса в городе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
"MBM.MOS (ГБУ "Малый бизнес Москвы"), подведомственный департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, с 16 июня возобновляет работу 11 центров услуг для бизнеса в городе", — говорится в сообщении.
Глава департамента Алексей Фурсин отметил, что предприниматели смогут снова в очном формате получить бесплатные консультации по вопросам открытия и ведения бизнеса, мерам поддержки от города, а также получить помощь с регистрацией или подбором помещения.
"С первого дня после открытия центры начнут принимать документы для включения в реестр социальных предприятий. Срок приема документов был продлен до 19 июня", — сообщил он, напомнив, что компании, получившие такое статус, смогут претендовать на специальные меры поддержки.
Работа центров была приостановлена 30 марта в связи с пандемией коронавируса. Консультации предпринимателей проводились по телефону и на онлайн-портале mbm.mos.ru. 16 марта также была запущена горячая линия правительства Москвы, которая продолжает работать в ежедневном режиме.
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Комментарии
Новости Москвы , Алексей Фурсин , Правительство Москвы
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