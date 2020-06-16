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В Московском зоопарке родился детёныш дымчатой крысы 

Вести Подмосковья 1 час назад
В зоопарке родился детёныш дымчатой крысы
Фото: официальный сайт мэра Москвы
В Московском зоопарке появился детёныш филиппинской дымчатой крысы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Филиппинские дымчатые крысы — это одни из самых крупных представителей семейства мышиных. Формой тела и густотой шерсти они напоминают нутрию, а вырастают примерно с домашнюю кошку. Грызуны занесены в международную Красную книгу, так как этот вид может исчезнуть и неуклонно сокращается.
В коллекции зоопарка эти крысы появились в 2015 году. Сейчас там живут шесть таких грызунов, не считая детёныша. Они дают потомство второй раз.
Понаблюдать за повадками филиппинской крысы можно будет в павильоне «Ночной мир», когда он откроется для гостей. Здесь живет взрослая самка. Остальная группа, в том числе и новорожденный, живёт в закрытом от посетителей запаснике зоопарка. Павильон «Ночной мир» находится на старой культурной площадке. Пока он закрыт в целях безопасности.
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