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Птенцы дятлов появились на природной территории «Серебряный бор» в Москве 

ТАСС 57 минут назад
Птенцы дятлов появились в «Серебряном бору»
Фото: РИА Новости
Первые в этом сезоне птенцы дятлов появились в "Серебряном бору". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Мосприроды.
"Все знакомы с ярким и заметным обитателем лесов — большим пестрым дятлом. Хоть в парках Москвы обычно встречаются семь видов дятлов, включая редкие и краснокнижные. Сейчас у них, как и у многих других птиц, идет активный выводково-гнездовой период, и дупло с птенцами легко обнаружить по характерному непрерывному крику. Специалисты природной территории "Серебряный бор" начали наблюдать за большими пестрыми дятлами в период гнездования и обнаружили первых птенцов", — сказали в пресс-службе.
По словам орнитологов, большинство птиц стараются скрыть местоположение своих гнезд, чтобы их не заметили хищники, но птенцы дятлов, как только немного подрастают, начинают пищать без остановки, требуя у родителей беспрерывной кормежки
"Возможно, это связано с тем, что дупло — довольно защищенное место, мало кто из хищников сможет туда проникнуть, так что дятлы отлично используют подобную стратегию постройки гнезда. Не стоит забывать и о том, что их дупла использует множество других птиц — скворцы, синицы, мухоловки и другие. Подобное жилье особенно актуально в тех местах, где нет скворечников", — уточнили в ведомстве.
Период размножения у дятлов начинается в конце марта и длится до конца июня.
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