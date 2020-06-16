Более 12 тысяч москвичей получили помощь от волонтеров 

Более 12 тысяч москвичей получили помощь от волонтёров во время самоизоляции, сообщила в интервью РИА Новости директор центра "Моя карьера" Ирина Швец

"В июне мы завершили проект "Мой социальный помощник" по оказанию помощи людям на самоизоляции. Из 6 тысяч заявок в штаб волонтеров "Моя карьера" мы отобрали 1,6 тысячи наших прекрасных добровольных помощников, которые помогали 12 тысячам жителей Москвы", — рассказала Швец.

Она отметила, что за время действия режима самоизоляции волонтеры прошли более 40 тысяч километров, выполнили 28 тысяч добрых дел для москвичей старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями. В основном это были заявки на доставку продуктов и лекарств, помощь с домашними питомцами.

В период пандемии на базе Центра "Моя карьера" расположился волонтерский штаб, координирующий работу социальных волонтеров.

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