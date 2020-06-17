В Москве выявили за сутки 1065 случаев коронавируса

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"Распределение по субъектам: Москва — 1065, Московская область — 680, Нижегородская область — 238", — говорится в сообщении

Также 237 новых случаев зарегистрированы в Ханты-Мансийском автономном округе, 228 — в Санкт-Петербурге, 227 — в Свердловской области.

Наименьшее число случаев за сутки зарегистрировано в Еврейской автономной области и Севастополе — по четыре, а также Ненецком автономном округе — один.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.