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В Москве выявили 1065 новых случаев заражения коронавирусом 

РИА Новости и ещё 27 2 часа назад
В Москве выявили за сутки 1065 случаев коронавируса
Фото: РИА Новости
Больше всего случаев заболевания коронавирусом в России за сутки зафиксировано в Москве — 1065, Подмосковье — 680, Нижегородской области — 238, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва — 1065, Московская область — 680, Нижегородская область — 238", — говорится в сообщении
Также 237 новых случаев зарегистрированы в Ханты-Мансийском автономном округе, 228 — в Санкт-Петербурге, 227 — в Свердловской области.
Наименьшее число случаев за сутки зарегистрировано в Еврейской автономной области и Севастополе — по четыре, а также Ненецком автономном округе — один.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Общество , Московская область , Нижегородская Область
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