Пробки на дорогах оцениваются в семь баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в семь баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По его информации, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Дмитровский, Ховрино), на северо-западе (в районе Южное Тушино), на западе (в районах Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино), на юго-западе (в районах Теплый Стан, Ясенево), на юге (в районе Орехово-Борисово Южное), на юго-востоке (в районах Капотня, Выхино-Жулебино), на востоке (в районе Восточное Измайлово), на северо-востоке (в районах Бибирево, Лианозово). На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на северо-западе (в районах Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районах Крылатское, Кунцево), на юго-западе (в районе Ясенево), на юге (в районах Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Южное), на юго-востоке (в районах Капотня, Выхино-Жулебино), на востоке (в районе Гольяново), на северо-востоке (в районе Лианозово).

Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Новосходненском, Пятницком, Волоколамском, Звенигородском, Новорижском, Рублево-Успенском, Рублевском, Можайском, Минском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Бесединском, Новорязанском, Рязанском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Ленинградском, Мичуринском, Кутузовском, Ленинском, Волгоградском, Рязанском, Октябрьском проспектах, на проспектах Маршала Жукова, Андропова, Вернадского, Мира, на ул. Профсоюзная, Липецкая, Люблинская.

Движение на Третьем транспортном и Садовом кольцах преимущественно затруднено.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Малом и Большом Москворецких, Малом и Большом Каменных мостах, на Москворецкой, Берниковской, Котельнической, Кадашевской, Пречистенской набережных, на ул. Балчуг, Тверская, Новый Арбат, Пречистенка, Большая Якиманка, Новокузнецкая, а также в Театральном и Лубянском проездах.

Согласно данным сервиса, в 20:00 загруженность столичных дорог составит пять баллов, а в 21:00 — три балла.