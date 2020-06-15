В Москве у пернатых начали появляться на свет птенцы

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Первые выводки птенцов обнаружили на природных территориях столицы — потомство принесли птицы, обитающие в Терлецком лесопарке и природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино".

Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, на прудах Терлецкого лесопарка выявили птенцов кряквы и огаря. Здесь также можно встретить краснокнижную речную крачку, дроздов-рябинников и синиц.

Последний вид также отслеживают в парке "Кузьминки-Люблино". Здесь у местного эколого-просветительского центра висит домик для птиц, размещенный студентами Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии.

Новый выводок синиц стал уже вторым в 2020 году. Птицы поселились в синичнике в феврале.

Ранее сообщалось, что в столичный регион после зимовки вернулись ласточки, стрижи и крачки.