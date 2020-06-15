Московская канатная дорога вновь заработает 16 июня 

Канатная дорога от "Лужников" до Воробьевых гор возобновит работу 16 июня, сообщается в понедельник на ее официальном сайте.

"Мы рады сообщить о том, что с завтрашнего дня, 16 июня, открывается для пассажиров станция канатной дороги "Лужники". С завтрашнего дня совершить поездку можно будет как в одну сторону, так и по маршруту туда-обратно со станций канатной дороги "Воробьевы горы" и "Лужники", — говорится в публикации.

Там уточняется, что станция "Новая Лига" по прежнему останется закрытой для пассажиров. О ее открытии мы объявим дополнительно.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений. Многие компании и предприятия в столице в связи с этим перевели своих сотрудников на дистанционную работу. Однако с середины мая власти стали смягчать меры, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по каршерингу и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты. Последующие шаги власти планируют 16 и 23 июня, ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.