Посетители музеев заплатят за маски и перчатки

Посетители музеев Москвы заплатят за защитные маски и перчатки — их стоимость будет включена в стоимость билетов. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов

Он уточнил, что к стоимости билета в музей прибавится около 50 рублей. При этом групповые экскурсии пока будут запрещены, а экскурсоводов заменят аудиогиды. «Не думаю, что уйдет много времени на то, чтоб группы шли, но все-таки надо приучить ходить на расстоянии, в масках, перчатках. Как только Роспотребнадзор даст разрешение, работа музеев начнется в привычном режиме», — сказал депутат.

Герасимов привел в пример работу Оружейной палаты: в обычное время ее посещали 400 человек за один сеанс, теперь посетителей будет вдвое меньше.