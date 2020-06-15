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Посетители музеев Москвы заплатят за маски и перчатки 

Мослента 1 час назад
Посетители музеев заплатят за маски и перчатки
Фото: РИА Новости
Посетители музеев Москвы заплатят за защитные маски и перчатки — их стоимость будет включена в стоимость билетов. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Он уточнил, что к стоимости билета в музей прибавится около 50 рублей. При этом групповые экскурсии пока будут запрещены, а экскурсоводов заменят аудиогиды. «Не думаю, что уйдет много времени на то, чтоб группы шли, но все-таки надо приучить ходить на расстоянии, в масках, перчатках. Как только Роспотребнадзор даст разрешение, работа музеев начнется в привычном режиме», — сказал депутат.
Герасимов привел в пример работу Оружейной палаты: в обычное время ее посещали 400 человек за один сеанс, теперь посетителей будет вдвое меньше.
Ранее 15 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о переходе к следующему этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Так, со вторника, 16 июня, в городе будут открыты летние веранды ресторанов и кафе, музеи, выставочные залы и зоопарки. Смогут планово принимать посетителей стоматологические клиники, возобновят работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Евгений Герасимов , Мосгордума , Роспотребнадзор , Радиостанция "Говорит Москва"
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