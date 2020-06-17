Ветераны посмотрят парад Победы без масок

Анна Попова. Ветераны Великой Отечественной войны посмотрят парад Победы 24 июня с трибун на Красной площади без защитных масок. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила глава Роспотребнадзора

По ее словам, ветеранов рассадят на безопасном расстоянии друг от друга — через два кресла. «Это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски. А по окончании снова ее надеть», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора заверила, что все вокруг будет дезинфицировано для безопасности ветеранов: обработаются посадочные места на Красной площади, а также транспорт, на котором всех привезут.

Попова обратила внимание и на то, что водители, волонтеры и сопровождающие их родственники накануне празднования сдадут тест на коронавирус, и в течение всего дня будут носить маски и перчатки.