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Ветераны посмотрят парад Победы в Москве без масок 

Мослента и ещё 18 1 час назад
Ветераны посмотрят парад Победы без масок
Фото: РИА Новости
Ветераны Великой Отечественной войны посмотрят парад Победы 24 июня с трибун на Красной площади без защитных масок. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, ветеранов рассадят на безопасном расстоянии друг от друга — через два кресла. «Это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски. А по окончании снова ее надеть», — сказала Попова.
Глава Роспотребнадзора заверила, что все вокруг будет дезинфицировано для безопасности ветеранов: обработаются посадочные места на Красной площади, а также транспорт, на котором всех привезут.
Попова обратила внимание и на то, что водители, волонтеры и сопровождающие их родственники накануне празднования сдадут тест на коронавирус, и в течение всего дня будут носить маски и перчатки.
Ранее, 16 июня, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, будут сняты не раньше середины июля. Он пояснил, что сейчас в столице идет переходный период и власти смотрят, «чтобы ничего не сорвалось». При этом Москва уже готова к открытию с 23 июня стационарных заведений общепита, отметил Собянин.
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Комментарии
Новости Москвы , Красная площадь , Анна Попова , Сергей Собянин , Роспотребнадзор
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