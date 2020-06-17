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Ветераны посмотрят парад Победы без масок 

Мария Иванова и ещё 19 1 час назад
Ветераны посмотрят парад Победы без масок
Фото: РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ветераны смогут снять маски на трибунах во время парада Победы в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «России 1».
Попова отметила, что ветеранов рассадят через два кресла друг от друга.
«Это как раз то самое расстояние, которое позволит при уже размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски, а по окончанию снова ее надеть», — объяснила она.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что на Красной площади все будет продезинфицировано и абсолютно безопасно.
Как сообщал «Рамблер», из-за пандемии коронавируса парад в честь 75-летия Победы перенесли с 9 мая на 24 июня.
Ветеранов будут привозить на парад на специально подготовленных, продезинфицированных машинах. Водители предварительно сдадут тесты на коронавирус, но все равно будут находиться в авто в маске и перчатках.
Волонтеров или родственников, которые будут сопровождать ветеранов, также заранее протестируют на коронавирус и снабдят средствами индивидуальной защиты.
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Новости Москвы , Красная площадь , Анна Попова , Роспотребнадзор
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