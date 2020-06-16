В Москве открылись летние веранды 

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Москве во вторник, 16 июня, открылась треть летних веранд, оставшиеся готовятся к работе. Об этом РИА Новости рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«Всего в этом году в Москве разрешение на застройку веранд получили около 3 тысяч веранд, столько же, как и в прошлом году. Пока не все они смонтированы», — отметил он, добавив, что отрасль общественного питания сумела очень быстро адаптироваться к работе на доставку.

15 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нецелесообразно бесконечно держать людей взаперти при складывающейся достаточно неплохой ситуации с распространением коронавируса, и анонсировал переход столицы к следующему этапу снятия ограничений. Он объявил, что с 16 июня разрешено открыться летним верандам ресторанов и кафе, музеям, выставочным залам и зоопаркам. Смогут планово принимать посетителей стоматологические клиники, возобновят работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.

С 9 июня в столице отменили режим самоизоляции и пропусков, людям разрешили гулять в парках и скверах, открылись салоны красоты.