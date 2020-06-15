Третий этап: в Москве снимают очередные ограничения

В Москве с завтрашнего дня снимают очередные ограничения, введенные из-за COVID-19. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что откроются летние веранды кафе, возобновят работу библиотеки, предприятия сферы услуг, музеи и зоопарк. Разрешат даже посещать спортивные мероприятия — но только при условии заполнения трибун лишь на десятую часть

Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

«Мы фиксируем продолжающееся снижение заболеваемости, ее всех основных параметров. С завтрашнего дня могут вновь открыться летние веранды ресторанов и кафе. Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках», — перечислил мэр города.

Он также отметил, что возобновят свою работу библиотеки и компании сферы услуг: риэлторские конторы, рекламные агентства, консалтинговые фирмы, службы проката и прочие.

«Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%», — добавил Собянин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что график снятия ограничений в столице планируется подготовить к 8 июня, понедельнику. По его словам, «послабления» будут носить радикальный характер.

«Мы видим, что положительная динамика сохраняется, меньше стало пневмонии, выявленных больных ковидом, меньше смертей стало. Действительно, на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед», — сказал столичный градоначальник.

Самоизоляцию и режим пропусков Собянин отменил с 9 июня. Он объяснил это снижением распространения коронавирусной инфекции в столице. Об этом градоначальник сообщил в своем блоге.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня — отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними

отменяется и график прогулок. Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места», — подчеркнул мэр.

Жители Москвы могут не только гулять, но и ходить в парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству, которые возобновят работу.

Московские власти ввели режим повышенной готовности 29 марта. Были закрыты все магазины, кроме продуктовых, зоомагазинов и торговых точек, в которых реализуются товары первой необходимости. Кроме того, власти на время приостановили работу ресторанов, кафе, салонов красоты, театров, парков, фитнес-центров и других объектов.

С 12 мая в городе действует перчаточно-масочный режим. С 13 апреля московские власти ввели пропускной режим. При передвижении по городу на транспорте было необходимо наличие QR-кода, для получения которого заявителю требовалось указать цель поездки. При отсутствии пропуска нарушителям грозил штраф.

При этом с 1 июня москвичам было указом мэра разрешено выходить из дома для прогулок и занятий спортом по графику. Для свободного посещения открыты городские парки и зеленые территории.

«Пожалуй, самое главное для граждан — эти месяцы, которые многие из них просидели дома, даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в сквере, в парке и так далее», — заявил Собянин во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мэр отметил, что для властей это очень непростое решение. «Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки», — пояснил Собянин.

Он заверил, что московские власти введут «максимально простую и доступную схему». При этом он призвал москвичей не выходить из дома всем одновременно.

«Неделю-другую пожить, посмотреть, как ситуация будет развиваться. Я думаю, что будет нормально все, но тем не менее надо страховаться», — добавил он.