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Началась облицовка платформы станции «Электрозаводская» 

Москва меняется и ещё 9 5 часов назад
Началась облицовка платформы станции «Электрозаводская»
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
На станции «Электрозаводская» Северо-Восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начались работы по облицовке платформы и колонн. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Работы на станции «Электрозаводская» БКЛ ведутся в активном темпе. Строители уже приступили к внутренней отделке и облицовке. Облицовочные панели созданы из натурального камня — габбро-диабаз. Этот природный материал дольше всех известных пород не теряет художественных свойств и качества полировки», — отметил Андрей Бочкарев.
Глава Строительного комплекса подчеркнул, что завершить строительство станции планируется уже в этом году. Ожидаемый пассажиропоток новой станции составит 337 тысяч человек в сутки.
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