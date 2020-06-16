Началась облицовка платформы станции «Электрозаводская» 

На станции «Электрозаводская» Северо-Восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начались работы по облицовке платформы и колонн. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Работы на станции «Электрозаводская» БКЛ ведутся в активном темпе. Строители уже приступили к внутренней отделке и облицовке. Облицовочные панели созданы из натурального камня — габбро-диабаз. Этот природный материал дольше всех известных пород не теряет художественных свойств и качества полировки», — отметил Андрей Бочкарев.

Глава Строительного комплекса подчеркнул, что завершить строительство станции планируется уже в этом году. Ожидаемый пассажиропоток новой станции составит 337 тысяч человек в сутки.