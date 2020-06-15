Московский зоопарк обратился к горожанам

Посетителей Московского зоопарка попросили в первое время вести себя тихо и деликатно у вольеров, так как животные во время режима ограничений отвыкли от людей. Об этом рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в понедельник, 15 июня.

По ее словам, питомцы уже привыкли к тишине и отсутствию людей.

— У нас в высокий сезон в выходные дни доходило до 70 тысяч посетителей в день. Сейчас с 17 марта у нас не было ни одного посетителя, наши питомцы уже отвыкли, уже расслабились, забыли, что такое крики и шум, — сказала Светлана Акулова.

Она попросила москвичей, которые собираются посетить зоосад, деликатнее вести себя рядом с вольерами.

Кроме того, директор зоопарка рассказала, что специалисты проводят специальное исследование, чтобы выяснить как животные переносят отсутствие людей. После открытия зоологи оценят реакцию питомцев на посетителей.

Светлана Акулова сообщила, что были животные, которые явно скучали по людям, в частности большие панды, жираф Самсон и пингвины, сообщает РИА Новости.

Московский зоопарк начнет принимать первых посетителей с 16 июня. Зоосад был временно закрыт с марта из-за риска распространения коронавируса. В первое время билеты можно будет купить только в онлайн-формате. Некоторое время на территории зоосада не будут работать павильоны.