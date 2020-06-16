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Московские школьники написали 50 тысяч пробных ЕГЭ 

Mos.ru и ещё 5 1 час назад
Московские школьники написали 50 тысяч пробных ЕГЭ
Фото: Mos.ru
Выпускники смогли оценить свой уровень знаний и понять, на какие темы стоит обратить больше внимания при подготовке к предстоящим экзаменам.
С середины марта, когда московские школы перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавирусной инфекции, школьники написали более 50 тысяч пробных ЕГЭ. Для проверки знаний учащиеся использовали веб-сервис «Мои достижения». После выполнения заданий участники могли пообщаться с экспертом и получить индивидуальную консультацию.
«С помощью сервиса «Мои достижения» мы предоставляем выпускникам уникальную возможность комплексной подготовки к экзаменам. Они проходят диагностику, выявляют пробелы в своих знаниях, видят, какие темы им нужно подтянуть. Также выпускники могут получить консультацию эксперта ГИА с разбором ошибок, допущенных в работе. Кроме того, можно посмотреть видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ и обучающие видеоролики с решением отдельных заданий, а также потренироваться в заполнении бланков ГИА», — рассказал Богдан Легостаев, заместитель директора Московского центра качества образования.
«Мои достижения» — онлайн-площадка для самостоятельной проверки знаний и самоподготовки. Для выпускников в сервисе доступны актуальные версии работ ЕГЭ по всем предметам, тренажеры по заполнению экзаменационных бланков, видеоматериалы, а также более 1,9 тысячи диагностических работ и свыше 100 тысяч заданий.
Сервисом «Мои достижения» могут воспользоваться школьники со всей страны. Бесплатно проверить свои знания и умения можно в любое время с помощью мобильного устройства, имеющего выход в интернет.
Единый государственный экзамен начнется 3 июля. Его будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в этом году. По данным столичного Департамента образования и науки, в нынешнем году в Москве школы оканчивают 64 тысячи одиннадцатиклассников. Во время проведения экзаменов будут выполняться меры санитарной безопасности: все участники обязаны использовать средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию.
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