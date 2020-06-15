На Земляном Валу построят медцентр 

Сергей Кузнецов. В Таганском районе столицы построят медицинский центр, сообщил главный архитектор Москвы

По его словам, проект строительства уже согласован. Это будет небольшое трехэтажное здание, выполненное в лаконичном стиле. Фасады здания украсят эркеры из стекла и рисунки, нанесенные по методу шелкографии.

Над входом будет место для светодиодного экрана, а на крыше сделают искусственное озеленение, отметил главный архитектор.

Медучреждение будет рассчитано на 100 посещений в смену. Прием будут вести врачи, косметологи. Также в центре разместят кабинеты функциональной диагностики и интенсивной терапии, операционный блок, палаты, процедурные, административные и бытовые помещения.

Прилегающую территорию благоустроят.

Ранее сообщалось о том, что центр специализированной хирургической помощи откроют в больнице имени Юдина на юге Москвы. Планируется, что новое учреждение начнет прием пациентов уже в следующем месяце.