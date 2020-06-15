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Собянин анонсировал новый этап снятия ограничений 

Рамблер Только что
С 16 июня в Москве будет запущен второй этап снятия ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, заявил на своём сайте столичный мэр Сергей Собянин. Речь идет о возобновлении работы ряда предприятий по направлениям, которые до сих пор остаются в списке запрещенных.
«Невозможно бесконечно держать миллионы москвичей без работы и нормальных услуг», — говорится в сообщении.
С 16 июня в столице разрешат открыть летние веранды кафе и ресторанов, библиотеки, риэлтерские агентства, консалтинговые и рекламные фирмы, службы проката и другие предприятия из сферы услуг.
«Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках», — подчеркнул градоначальник.
По его словам, уже во вторник жители и гости города смогут сходить в музей, на выставку или в зоопарк, а также посетить спортивное мероприятие при условии, что количество зрителей не будет превышать 10% от вместимости трибун.
«Коронавирус продолжает оставаться серьезной угрозой для жизни и здоровья москвичей. Так что совсем расслабляться ни в коем случае нельзя», — резюмировал Собянин.
За минувшие сутки, как сообщал «Рамблер», в Москве было зарегистрировано 1359 случаев заболевания COVID-19. За время эпидемии в российской столице коронавирусом заразились 207 264 человека.
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Новости Москвы , Видео
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