С 16 июня в Москве будет запущен второй этап снятия ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, заявил на своём сайте столичный мэр Сергей Собянин . Речь идет о возобновлении работы ряда предприятий по направлениям, которые до сих пор остаются в списке запрещенных.

«Невозможно бесконечно держать миллионы москвичей без работы и нормальных услуг», — говорится в сообщении.

С 16 июня в столице разрешат открыть летние веранды кафе и ресторанов, библиотеки, риэлтерские агентства, консалтинговые и рекламные фирмы, службы проката и другие предприятия из сферы услуг.

«Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках», — подчеркнул градоначальник.

По его словам, уже во вторник жители и гости города смогут сходить в музей, на выставку или в зоопарк, а также посетить спортивное мероприятие при условии, что количество зрителей не будет превышать 10% от вместимости трибун.

«Коронавирус продолжает оставаться серьезной угрозой для жизни и здоровья москвичей. Так что совсем расслабляться ни в коем случае нельзя», — резюмировал Собянин.

За минувшие сутки, как сообщал «Рамблер», в Москве было зарегистрировано 1359 случаев заболевания COVID-19. За время эпидемии в российской столице коронавирусом заразились 207 264 человека.