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Павильон ВДНХ «Молочная промышленность» отремонтируют в Москве 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
На ВДНХ отремонтируют еще один павильон
Фото: РИА Новости
Столичные власти объявили конкурс на ремонт павильона ВДНХ "Молочная промышленность". Начальная максимальная цена контракта составит 115,8 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.
"В ближайшее время будет объявлен открытый электронный конкурс на проведение работ по капитальному ремонту павильона ВДНХ "Молочная промышленность". Капитальным ремонтом исторического павильона займется представитель малого и среднего предпринимательства, победивший в конкурсе. Начальная максимальная цена контракта составит 115,8 млн рублей, на выполнение всех работ подрядчику будет отведено 166 рабочих дней", — приводятся слова руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова.
Общая площадь работ составит более 1,5 тыс. кв. м. Необходим ремонт системы инженерных коммуникаций и внутренних помещений, приспособлений для маломобильных граждан.
Павильон № 50 "Молочная промышленность" был построен в 1954 году по проекту архитектора С. Н. Шугана. В течение первых пяти лет носил название "Молочный завод". В его стенах располагались экспозиции, на которых посетители знакомились с процессом переработки молочного сырья, а также выставлялось оборудование для производства различных видов продукции. В павильоне была организована продажа лучших молочных продуктов, которые завозились со всего Советского союза.
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Новости Москвы , Иван Щербаков , Правительство Москвы
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