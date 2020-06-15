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Неделя благодарности медикам стартовала в Москве 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Неделя благодарности медикам стартовала в столице
Фото: РИА Новости
Акция «Спасибо врачам» пройдёт в столице с 15 по 21 июня по инициативе сотрудников Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова. Желающие смогут поблагодарить медиков, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом.
Работники медучреждения попросили молодёжь сделать для них «добрые бейджи», чтобы пациенты могли видеть улыбки врачей, скрытые под масками. Фотографы на безвозмездной основе проводят сессии для 20 медучреждений. Участниками акции стали уже более 100 человек.
Также организаторы разместили в городе арт-объекты, где москвичи могут оставить пожелания медикам и подписать для них открытки, передаёт mos.ru.
Кроме того, добрые слова для врачей можно написать в чат-боте @doctor_cyberbot в Telegram, сообщает «Москва 24».
Ранее NEWS.ru писал, что Банк России принял решение о выпуске 5 млн памятных монет из медно-никелевого сплава номиналом 25 рублей. Их выпустят в этом году, посвятив врачам, борющимся с коронавирусом.
На 14 июня общее число инфицированных в мире составило 7,7 млн человек. Вылечились около 3,7 млн человек, умерли — 430 тысяч. Вспышка коронавируса была объявлена пандемией 11 марта 2020 года.
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Новости Москвы , Центральный банк России , Mos.ru
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