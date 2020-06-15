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«Москвариум» пригласил на онлайн-экскурсию 

RT на русском и ещё 9 2 часа назад
«Москвариум» пригласил на онлайн-экскурсию
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ пригласил совершить онлайн-путешествие по экспозиции в компании морского льва.
Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, видео будет доступно на официальном сайте центра и его социальных сетях 15 июня.
«Москвариум» на ВДНХ откроет свои двери для посетителей 16 июня, а до этого мы предлагаем всем заочно познакомиться со звездой наших водных шоу — морским львом по имени Рокки», —отметили в пресс-службе центра.
Морской лев весом более 300 килограммов живет в «Москвариуме» с 2015 года, недавно ему исполнилось 10 лет.
Уже с 16 июня для горожан открывается экспозиция «Аквариум». Принимать гостей она будет с 10:00 до 22:00 без выходных.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в Московском зоопарке появились на свет детёныши гривистых волков, занесённых в Международную Красную книгу.
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