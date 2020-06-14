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Центральный рынок в Москве проверят на соблюдение масочного режима 

Вечерняя Москва и ещё 1 50 минут назад
Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Центральный рынок в Москве будет проведен на соблюдение масочного режима и соблюдения социальной дистанции. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в комментарии РИА Новости.
Ранее в Сети появилось видео, на котором видно большое количество посетителей без масок и перчаток рядом с Центральным рынком. По словам автора ролика, люди ожидали свои заказы. При этом, судя по кадрам, никто из них не соблюдал социальную дистанцию.
Напомним, в Москве действует строгий режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах, транспорте, а также на предприятиях торговли и услуг. За нарушение режима как самими посетителями, так и юрлицами назначены штрафы. Также в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию.
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