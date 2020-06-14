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Московский метрополитен сообщил о возобновлении работы 25 вестибюлей 

Говорит Москва и ещё 1 28 минут назад
Метрополитен сообщил о возобновлении работы 25 вестибюлей
Фото: ТАСС
Они были закрыты на карантин из-за эпидемиологической обстановки.
Пассажиры смогут воспользоваться холлами станций уже с 5:30 утра 15 июня.
«С завтрашнего утра мы откроем все вестибюли станций метро, которые были закрыты из-за сниженного пассажиропотока. В понедельник утром в метро вернутся тысячи москвичей, которые после долгого перерыва отправятся на работу или по делам. Открытие вестибюлей поможет им вновь пользоваться привычными маршрутами и соблюдать социальную дистанцию на входе в метро», — отметили в пресс-службе столичной подземки.
Уточняется, что во время поездки пассажиры обязательно должны быть в маске и перчатках.
Как сообщает пресс-служба Московского метрополитена, всего в период самоизоляции из-за сниженного пассажиропотока были временно закрыты 78 вестибюлей станций метро. Часть из них возобновила работу 12 мая и 1 июня.
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