Москвичи смогут проверить систему онлайн-голосования

Жители Москвы , которые зарегистрировались на участие в онлайн-голосовании по изменениям в конституцию, смогут опробовать систему электронного голосования 18-19 июня. В данные дни на онлайн-платформе 2020og.ru будет проводиться опрос о том, что важнее для города — создание дополнительных парковок во дворах или увеличение площади зелёных насаждений.

Об этом сообщается на официальном сайте столичного мэра. Отмечается, что тестовое голосование будет идти с 08:00 18 июня до 20:00 19 июня. Участвовать в нём смогут те жители столицы, которые уже зарегистрировались на участие в голосовании по поправкам в конституцию или сделают это до 08:00 18 июня.

Москвичи смогут начать участвовать в электронном голосовании по конституции на этом же портале 2020og.ru 25 июня в 10:00. Отдать свой голос можно будет до 20:00 30 июня. По поправкам смогут дистанционно проголосовать ещё в одном регионе России — в Нижегородской области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заявки на участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию подали 685 тысяч человек. Зарегистрироваться на участие в голосовании можно на двух порталах: сайте госуслуг и сайте мэра Москвы (mos.ru) до 14:00 21 июня. Принять участие в онлайн-голосовании по поправкам может любой гражданин РФ, достигший совершеннолетия и имеющий постоянную регистрацию в Москве.