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В Москве с 15 июня открылись все вестибюли метро 

ИА Regnum и ещё 10 2 часа назад
В столице открылись все вестибюли метро
Фото: РИА Новости
Закрытые ранее 25 вестибюлей метро Москвы открылись вновь с 15 июня. Об этом сообщил официальный сайт мэра и правительства столицы.
Вестибюли начали работу с 5:30.
«В понедельник утром в метро вернутся тысячи москвичей, которые после долгого перерыва отправятся на работу или по делам», — объяснили решение в пресс-службе метрополитена.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в период распространения коронавируса закрыли часть вестибюлей метро из-за снижения трафика в подземке. Некоторые возобновили работу 12 мая и 1 июня. С 15 июня начинают работать оставшиеся 25.
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