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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник 

РИА Новости и ещё 3 4 часа назад
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Фото: РИА Новости
Погода без осадков и до +26 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион окажется под влиянием антициклона, усиливающегося с юго-востока. Переменная облачность, без осадков в Москве. Максимальная температура в городе — 24-26 градусов тепла, по области — +22…+27", — рассказал Леус.
По словам синоптика, будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Давление будет меняться мало, пока показания барометров выше нормы — 752 миллиметра ртутного столба.
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Новости Москвы , Погода , РИА Новости
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