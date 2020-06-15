Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Погода без осадков и до +26 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня столичный регион окажется под влиянием антициклона, усиливающегося с юго-востока. Переменная облачность, без осадков в Москве. Максимальная температура в городе — 24-26 градусов тепла, по области — +22…+27", — рассказал Леус.

По словам синоптика, будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Давление будет меняться мало, пока показания барометров выше нормы — 752 миллиметра ртутного столба.