Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

"Целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия, это уйдет уже на июль месяц. Будем смотреть исходя из эпидемиологической ситуации, как она будет развиваться. И вообще все последующие разрешения будут связаны с тем, а какая ситуация. Если будет ухудшаться, будем отодвигать эти сроки, если увидим, что она сохраняется, будем разрешать и все больше возвращаться к нормальной жизни", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее мэр Москвы объявил этапы выхода из ограничений в столице. Так, с 9 июня был отменен режим самоизоляции, пропускной режим, график прогулок, москвичи всех возрастов получили возможность вновь свободно передвигаться по городу, начали открываться ряд предприятий, в том числе салоны красоты, возобновил в полном объеме работу каршеринг. Следующий этап ослаблений стартует с 16 июня, когда откроются музеи, выставочные залы, стоматологические клиники, зоопарки. Далее с 23 июня планируется возобновление работы фитнес-индустрии, бассейнов, а также для москвичей должна стать доступной городская инфраструктура — беседки, лавочки, детские и спортивные площадки.