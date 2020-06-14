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Собянин назвал сроки открытия кинотеатров в Москве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 12 1 час назад
Собянин назвал сроки открытия кинотеатров
Фото: РИА Новости
В июле могут разрешить посещение кинотеатров и другие массовые мероприятия в Москве, однако все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия — это уйдет уже на июль месяц», — передает его слова «Интерфакс».
Он добавил, что власти будут исходить из эпидемиологической ситуации, передает РИА «Новости».
«И вообще все последующие разрешения будут связаны с тем, а какая ситуация. Если будет ухудшаться, будем отодвигать эти сроки, если увидим, что она сохраняется, будем разрешать и все больше возвращаться к нормальной жизни», — сказал Собянин.
Ранее глава Минздрава заявил, что самая благоприятная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу сложилась в Тюменской области и Москве.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Минздрав РФ , РИА Новости , Интерфакс
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